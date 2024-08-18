Лукашенко: украинские дроны постоянно нарушают юго-восточную границу Беларуси

«Мы жестко отреагировали, потому что уже надоело, они постоянно нарушают юго-восточную часть нашей границы. Мы их предупреждали, конечно, наши ПВО это видят, мы сбили цели, но это уже вторжение на нашу территорию», — заявил он, комментируя ситуацию с украинскими БПЛА.
Глава государства подчеркнул, что вынужден реагировать, чтобы обезопасить границы Беларуси.
По его словам, «граница заминирована как никогда».
Белорусский лидер заявил, что Киев разместил на границе 120 тысяч военных. В ответ на это Минск разместил вдоль всей границы свои силы. Как отметил Лукашенко, ее пересечение обойдется большими потерями.
Сбитые дроны
Белорусский лидер Александр Лукашенко в субботу, 9 августа, заявил, что накануне вечером над территорией страны были сбиты украинские беспилотники. Еще часть БПЛА была уничтожена над территорией РФ. Позже по телевидению были показаны кадры сбитого дрона.
Президент назвал этот инцидент провокацией, подчеркнув при этом, что «без ответа любые провокации не останутся».
В свою очередь министр обороны Виктор Хренин сообщил, что глава государства поручил усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактическом направлениях на юге страны, где Беларусь граничит с Украиной. Различные виды воинских подразделений Беларуси, включая ракетные войска, комплексы «Искандер» и Полонез", получили задачи на совершение маршей.
Александр Лукашенко поручил усилить группировку войск на границе с Украиной после этого инцидента. По указанию главы государства будет усилена группировка на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики.