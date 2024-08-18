Лукашенко: украинские дроны постоянно нарушают юго-восточную границу Беларуси

«Мы жестко отреагировали, потому что уже надоело, они постоянно нарушают юго-восточную часть нашей границы. Мы их предупреждали, конечно, наши ПВО это видят, мы сбили цели, но это уже вторжение на нашу территорию», — заявил он, комментируя ситуацию с украинскими БПЛА.