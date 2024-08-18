Лукашенко рассказал о планах на западной границе

«Там (на западной границе Союзного государства — ред.) нам попроще будет. Там выстроены оборонительные рубежи — от Бреста, Гродно и выше… Практически литовская, польская границы перекрыты на выгодных для нас условиях: мы же тоже учимся на специальной военной операции, мы видим, где надо разместить (военных и вооружение — ред.)», — сказал Лукашенко в интервью.
По его словам, это будут современные оборонительные пункты.
«Не первый год мы с (президентом РФ Владимиром — ред.) Путиным планируем защиту западного направления. У нас не первый год оборонительные планы существуют. Если надо, мы их переведем и в наступательные», — подчеркнул белорусский президент.
Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия и Россия видят, откуда может быть нанесён удар с запада по Союзному государству. «Мы видим, откуда может быть нанесен самый серьезный удар по нашему союзу и совместной группировке. На Западе мы ничего не ослабляем. Более того, мы армию свою усилили серьезным российским оружием — и обычным, и ядерным», — констатировал он.