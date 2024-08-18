Лукашенко рассказал о планах на западной границе

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия и Россия видят, откуда может быть нанесён удар с запада по Союзному государству. «Мы видим, откуда может быть нанесен самый серьезный удар по нашему союзу и совместной группировке. На Западе мы ничего не ослабляем. Более того, мы армию свою усилили серьезным российским оружием — и обычным, и ядерным», — констатировал он.