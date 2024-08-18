Лукашенко назвал цель атаки ВСУ на Курскую область

Он отметил, что жители Украины «бегут от войны», в том числе в Белоруссию и через ее территорию. «Некоторым семьям мы и гражданство даем, я подписываю указы, и жилье даем, и они у нас работают. Тем более нам порядочные люди нужны», — отметил Лукашенко. Однако, подчеркнул он, большинство украинцев уезжают в западные страны, 98−99% — это мужчины, которые «не хотят воевать». «Ну как с империей можно воевать, когда у тебя некем воевать?» — заключил белорусский президент.