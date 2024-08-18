Лукашенко заявил, что Белоруссия помогает России снарядами

«Нас на Западе…(и) украинцы упрекают: “Вы помогаете России”. А почему мы не должны помогать?… Мы (Лукашенко и телеведущая Ольга Скабеева — ред.) поехали на предприятие, где боеприпасы производят, и она увидела боеприпасы, ракеты, которые мы поставляем России… Мы ничего не скрываем. Идет война, наш союзник воюет», — заявил Лукашенко.