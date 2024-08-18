Лукашенко заявил, что Украина «уже денацифицирована»

«Денацификация» была упомянута президентом Владимиром Путиным в феврале 2022 года в качестве одной из главных причин начала военной операции на Украине. Спустя два года, в феврале 2024-го, он рассказал, что пока Россия этой цели не достигла. Путин признавался, что ожидал большего понимания этого термина: «Я был очень удивлен, когда начали спрашивать: “А что такое денацификация?” Это запрещение на законодательном уровне пропаганды нацизма». «В идеале нужно освободить Украину и зачистить ее от пронацистски настроенных людей», — прояснял смысл стремления России к «денацификации» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.