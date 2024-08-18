Лукашенко рассказал о своем младшем сыне

«Хочу, чтобы у этого способного человека, который музыкант хороший, музыкой занимается, спортсмен и так далее… Я хочу, чтобы у него было мирное будущее. Как и всем белорусам, россиянам, все добрым людям вокруг (этого желаю — ред.)», — добавил белорусский лидер.