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Лукашенко рассказал о своем младшем сыне

МИНСК, 18 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Россия», что его младший сын Николай может по-доброму покритиковать своего отца.

Источник: © РИА Новости

«Сын такой оппозиционный ко мне — в хорошем смысле. Он может меня покритиковать», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии отметил, что Николай — подготовленный человек, он блестяще закончил школу.

«Хорошо владеет английским языком. Он на английском обучение проходит биотехнологиям. Он учится в Пекинском университете и в Белорусском госуниверситете по совместной программе, два диплома (будет — ред.)», — отметил Лукашенко.

«Хочу, чтобы у этого способного человека, который музыкант хороший, музыкой занимается, спортсмен и так далее… Я хочу, чтобы у него было мирное будущее. Как и всем белорусам, россиянам, все добрым людям вокруг (этого желаю — ред.)», — добавил белорусский лидер.

Лукашенко Александр