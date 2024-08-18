Путин и Алиев обсудят в Баку решение азербайджано-армянского конфликта

Последний раз Владимир Путин приезжал в Баку в сентябре 2018 года. В апреле 2024 года Ильхам Алиев приехал в Москву на переговоры с российским президентом. В июле они встретились в Астане в рамках саммита ШОС и обсудили рост торгово-экономического взаимодействия стран.