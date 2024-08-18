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Путин и Алиев обсудят в Баку решение азербайджано-армянского конфликта

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев на переговорах в Баку обсудят вопросы региональной политики, в том числе мирное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. Визит Путина в Баку состоится 18—19 августа.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Россия готова продолжать оказывать всемерное содействие нормализации отношений Азербайджана и Армении», — говорится в материалах к визиту, которые приводит ТАСС. Как сообщала пресс-служба Кремля, стороны также обсудят развитие российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества и подпишут несколько документов.

Последний раз Владимир Путин приезжал в Баку в сентябре 2018 года. В апреле 2024 года Ильхам Алиев приехал в Москву на переговоры с российским президентом. В июле они встретились в Астане в рамках саммита ШОС и обсудили рост торгово-экономического взаимодействия стран.

Путин Владимир