Захарова прокомментировала данные о якобы срыве переговоров с Киевом

По ее словам, угрозу безопасности Запорожской и Курской АЭС «создают исключительно действия ВСУ и пособничество им со стороны США и других стран Запада». «Что касается Вооруженных сил России, то они не наносят ударов по гражданским объектам. Более того, в настоящее время они делают все возможное, чтобы защитить такие объекты от ударов ВСУ, применяющих западное оружие, и оградить мир от масштабной техногенной катастрофы», — заявила Захарова.