Газета The Washington Post со ссылкой на источники ранее сообщила, что нападение ВСУ на Курскую область сорвало якобы готовившиеся в столице Катара переговоры представителей России и Украины. По данным газеты, «Украина и Россия собирались в этом месяце направить делегации в Доху для переговоров по важному соглашению о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре», которое якобы «могло привести к частичной приостановке огня».
«Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего, — отметила дипломат “Ведомостям”. — Никаких прямых или непрямых переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется».
По ее словам, угрозу безопасности Запорожской и Курской АЭС «создают исключительно действия ВСУ и пособничество им со стороны США и других стран Запада». «Что касается Вооруженных сил России, то они не наносят ударов по гражданским объектам. Более того, в настоящее время они делают все возможное, чтобы защитить такие объекты от ударов ВСУ, применяющих западное оружие, и оградить мир от масштабной техногенной катастрофы», — заявила Захарова.
Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. По последним данным, в результате обстрела пострадали и поступили в медучреждения более 140 человек, в том числе 10 детей. В пунктах временного размещения находятся свыше 10 тыс. эвакуированных из приграничных районов области.
По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял до 3 160 военных, 44 танка и 43 бронетранспортера. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.