Bild: ВСУ больше не могут использовать некоторые виды немецкого оружия

Это, по данным газеты, связано с тем, что «поставки из запасов Бундесвера не могут быть возмещены в запланированном и гарантированном порядке». Согласно документу министерства, это касается управляемых ракет к системе Patriot типа PAC 3, управляемых ракет IRIS-T и метательных зарядов калибра 155 мм. В настоящее время обещанные поставки этих типов боеприпасов все еще могут быть выполнены, констатирует газета. Однако, поскольку требования о «потере возможности замены» со стороны Минфина ФРГ представляют собой «изменение правил игры после начала игры», «непрерывные поставки всех систем вооружения, передаваемых Украине, находятся под угрозой», резюмируется во внутреннем документе министерства.