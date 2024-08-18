Санду назвала референдум о евроинтеграции беспрецедентной возможностью

«Меня часто спрашивают, почему этот референдум должен быть организован именно сейчас. Это исключительная возможность, это беспрецедентная открытость со стороны ЕС, со стороны всех стран-членов ЕС для расширения, открытость для Молдавии, все европейские институты демонстрируют очень большую открытость в плане европейской интеграции. Мы больше не можем ждать 30 лет, чтобы построить свое благополучие. Вот почему у нас сейчас референдум, вот почему нам сейчас нужно мобилизоваться», — заявила Санду в ходе дискуссионной панели с диаспорой, состоявшейся в рамках фестиваля «Встречаемся дома».