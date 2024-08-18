Санду назвала референдум о евроинтеграции беспрецедентной возможностью

«Меня часто спрашивают, почему этот референдум должен быть организован именно сейчас. Это исключительная возможность, это беспрецедентная открытость со стороны ЕС, со стороны всех стран-членов ЕС для расширения, открытость для Молдавии, все европейские институты демонстрируют очень большую открытость в плане европейской интеграции. Мы больше не можем ждать 30 лет, чтобы построить свое благополучие. Вот почему у нас сейчас референдум, вот почему нам сейчас нужно мобилизоваться», — заявила Санду в ходе дискуссионной панели с диаспорой, состоявшейся в рамках фестиваля «Встречаемся дома».
По ее словам, Молдавия один раз уже упустила шанс стать частью ЕС вместе с Румынией и Болгарией, поэтому сейчас нужно приложить максимум усилий. Санду полагает, что с одной стороны, народ должен заявить о своем стремлении вступить в ЕС, а с другой — государственные органы будут прикладывать усилия, чтобы реализовать это на практике.
«Этот референдум не для меня, не я подпишу договор о присоединении. Это будет другой лидер страны, вступление в ЕС нужно не какой-то политической партии. Это для всех нас, и для тех, кто понимает преимущества европейской интеграции, и для тех, кто их не понимает, но абсолютно все выиграют от вступления Молдавии в ЕС», — добавила Санду.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября — в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: «Поддерживаете ли вы введение европейской интеграции в Конституцию Молдавии?» — который подразумевает два варианта ответа: да или нет.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года, Северная Македония — с 2005, Черногория — с 2010, а Сербия — с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
Молдавия в случае вступления в Евросоюз потеряет свои традиционные ценности и суверенитет, заявил ранее оппозиционер, лидер молдавского политического блока «Победа» Илан Шор.