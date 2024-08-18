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Посол заявил о желании Азербайджана присоединиться к БРИКС

Посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы сообщил о намерении страны присоединиться к БРИКС. Такое заявление было сделано в преддверии визита российского президента Владимира Путина в Баку, который состоится 18—19 августа.

Источник: AP 2023

«Выстроилась большая очередь желающих присоединиться к БРИКС. Азербайджан действительно изъявил такое желание. Мы о нем говорили с российскими коллегам, но это тоже процесс и вопрос в работе», — сказал посол в беседе с агентством ТАСС.

В БРИКС входят: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Как сообщала пресс-служба Кремля, президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев на переговорах в Баку планируют обсудить вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства. Также ожидается обсуждение международных и региональных проблем.

В конце июля заявку на вступление в БРИКС направила Малайзия. В том же месяце председатель Совета федерации Валентина Матвиенко говорила, что к БРИКС хотят присоединиться еще 24 страны. Следующий саммит глав государств БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

БРИКС
дипломатия