Посол заявил о желании Азербайджана присоединиться к БРИКС

«Выстроилась большая очередь желающих присоединиться к БРИКС. Азербайджан действительно изъявил такое желание. Мы о нем говорили с российскими коллегам, но это тоже процесс и вопрос в работе», — сказал посол в беседе с агентством ТАСС.
Как сообщала пресс-служба Кремля, президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев на переговорах в Баку планируют обсудить вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства. Также ожидается обсуждение международных и региональных проблем.
В конце июля заявку на вступление в БРИКС направила Малайзия. В том же месяце председатель Совета федерации Валентина Матвиенко говорила, что к БРИКС хотят присоединиться еще 24 страны. Следующий саммит глав государств БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.