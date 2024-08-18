Рейтинг одобрения британского премьера снизился на 26 п.п. после победы на выборах

В настоящее время рейтинг одобрения Стармера составляет −7%, хотя в первом социологическом исследовании после выборов он был на уровне +19%. Снижение показателя произошло на фоне антимигрантских беспорядков по всей стране, которые вспыхнули после учиненной этническим руандийцем резни в городе Саутпорт на северо-западе Англии.
При этом рейтинг одобрения бывшего главы правительства Риши Сунака, который продолжает временно оставаться во главе Консервативной партии, составляет −30%. Опрос Opinium проводился
Лейбористская партия на прошедших выборах завоевала 412 мест в 650-местной Палате общин (нижней палате парламента). Консервативная партия, находившаяся у власти с 2010 года, провела в парламент всего лишь 121 депутата.