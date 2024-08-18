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Рейтинг одобрения британского премьера снизился на 26 п.п. после победы на выборах

ЛОНДОН, 18 августа. /ТАСС/. Рейтинг одобрения премьер-министра Великобритании Кира Стармера снизился на 26 п.п. с момента победы возглавляемой им Лейбористской партии на парламентских выборах 4 июля. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного аналитическим агентством Opinium.

Источник: AP 2023

В настоящее время рейтинг одобрения Стармера составляет −7%, хотя в первом социологическом исследовании после выборов он был на уровне +19%. Снижение показателя произошло на фоне антимигрантских беспорядков по всей стране, которые вспыхнули после учиненной этническим руандийцем резни в городе Саутпорт на северо-западе Англии.

При этом рейтинг одобрения бывшего главы правительства Риши Сунака, который продолжает временно оставаться во главе Консервативной партии, составляет −30%. Опрос Opinium проводился 14—16 августа, в нем приняли участие примерно 2 тыс. человек.

Лейбористская партия на прошедших выборах завоевала 412 мест в 650-местной Палате общин (нижней палате парламента). Консервативная партия, находившаяся у власти с 2010 года, провела в парламент всего лишь 121 депутата.

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