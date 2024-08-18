МИД Венгрии прокомментировал ввод упрощенных виз для белорусов

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пояснил позицию об упрощенных визах для россиян и белорусов, а также ответил на разговоры про угрозы безопасности ЕС, пишет РИА Новости.
И сейчас глава венгерской дипломатии заявил, что включение граждан Беларуси и России в программу «Национальная карта» по упрощенной выдаче рабочих виз не несет угрозы безопасности Шенгенской зоне. Сийярто обратил внимание на то, что все прибывающие в Венгрию граждане по-прежнему будут обязаны пройти комплексную проверку.
До этого ряд государств Евросоюза высказали обеспокоенность вводом упрощенных виз для россиян и белорусов. Заявлялось даже, что новые иммиграционные правила Венгрии поставят под угрозу безопасность Шенгенской зоны.
— Это не представляет никакой угрозы безопасности. Все заявления об обратном, сделанные коллегами из Северной Европы и стран Прибалтики, ослепленными провоенностью, являются чистой ложью, — подчеркнул Сийярто.
Напомним, что венгерское правительство в перечень государств, граждане которых имеют право претендовать на «национальную карту» — двухлетнюю рабочую визу, кроме Беларуси и России включили Украину, Сербию, Молдову, Боснию и Герцеговину, Черногорию, Северную Македонию. Документ принят сообразно изменения миграционного законодательства Венгрии, вступившем в силу с 1 января 2024-го.