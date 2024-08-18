МИД Венгрии прокомментировал ввод упрощенных виз для белорусов

И сейчас глава венгерской дипломатии заявил, что включение граждан Беларуси и России в программу «Национальная карта» по упрощенной выдаче рабочих виз не несет угрозы безопасности Шенгенской зоне. Сийярто обратил внимание на то, что все прибывающие в Венгрию граждане по-прежнему будут обязаны пройти комплексную проверку.