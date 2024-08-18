Олбани
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оппозиционные партии Молдовы выступили против поправок в два закона

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Блок коммунистов и социалистов оспорил в Конституционном суде (КС) скандальные поправки в Закон о правительстве и в Закон об управлении и разгосударствлении госсобственности.

Источник: Sputnik.md

Вице-спикер парламента, председатель фракции БКС Влад Батрынча обратился в КС с двумя запросами о контроле конституционности скандальных поправок.

Он обратил внимание на то, что в результате внесения изменений в эти два закона правительство получило дополнительные инструменты режима ЧС, которые позволяют принимать протокольные решения без публичного обсуждения и без официальной публикации, что противоречит Конституции Республики Молдова.

Вице-спикер выразил уверенность в том, что эти скандальные поправки будут отменены после признания их неконституционными.

Еще одна оппозиционная партия «Развития и консолидации» Молдовы, лидером которой является экс-премьер Ион Кику, также намерена оспорить эти поправки в КС, а также напишет письмо в Совет Европы.

В партии уверены, что молдавские власти в лице правящей партии «Действие и солидарность» могут воспользоваться этими поправками для принятия секретных решений, которые напрямую затрагивают государственность Молдовы.