Оппозиционные партии Молдовы выступили против поправок в два закона

Вице-спикер парламента, председатель фракции БКС Влад Батрынча обратился в КС с двумя запросами о контроле конституционности скандальных поправок.
Он обратил внимание на то, что в результате внесения изменений в эти два закона правительство получило дополнительные инструменты режима ЧС, которые позволяют принимать протокольные решения без публичного обсуждения и без официальной публикации, что противоречит Конституции Республики Молдова.
Вице-спикер выразил уверенность в том, что эти скандальные поправки будут отменены после признания их неконституционными.
Еще одна оппозиционная партия «Развития и консолидации» Молдовы, лидером которой является экс-премьер Ион Кику, также намерена оспорить эти поправки в КС, а также напишет письмо в Совет Европы.
В партии уверены, что молдавские власти в лице правящей партии «Действие и солидарность» могут воспользоваться этими поправками для принятия секретных решений, которые напрямую затрагивают государственность Молдовы.