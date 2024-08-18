Президентские выборы в Молдове: Сколько подписей, где и когда должны собрать кандидаты на пост главы государства

Независимые кандидаты в президенты и кандидаты, выдвинутые партиями или избирательными блоками, должны будут представить в Центральную избирательную комиссию подписные листы с собранными в свою поддержку подписями: не менее 15 тысяч и не более 25 тысяч.
Подписи должны быть собраны не менее чем в половине административно-территориальных единиц второго уровня, т.е. в районах и в муниципиях Кишинёв и Бельцы. От каждой единицы должно быть собрано не менее 600 подписей.
На президентских выборах 20 октября сбор подписей будет дополнительно разрешён через информационную систему «Электронный подписной лист», управляемую Центральной избирательной комиссией. Аутентификация и подписание будут возможны только с помощью электронной или мобильной подписи через услугу аутентификации и контроля доступа MPass.
Инициативная группа кандидата должна представить бумажные подписные листы с минимальным количеством действительных подписей, предусмотренным законом о выборах, — 15 тысяч, а остальные подписи, до 25 тысяч, могут быть собраны с помощью электронной системы.
Избиратель может поддержать нескольких кандидатов своими подписями, но не может поддерживать одного и того же кандидата два или более раз.
Приём документов для регистрации инициативных групп по поддержке кандидатов на пост Президента Республики Молдова начнётся 21 августа. В течение 3 дней со дня представления списка членов группы, ЦИК утверждает решение о результатах рассмотрения документов, а в случае регистрации инициативной группы выдаёт удостоверения и подписные листы для сбора подписей в поддержку кандидата, пишет IPN.