«Непокорившаяся Франция» пригрозила добиться отставки Макрона

Ранее в июле блок левых «Новый народный фронт», получивший на выборах относительное большинство мест в парламенте Франции, пришел к согласию по поводу кандидата на пост премьер-министра, выдвинув на этот пост главу управления финансов Парижа Люси Касте.
«Президент должен принять результаты парламентских выборов и назначить Люси Касте премьер-министром, как предлагает “Новый народный фронт”. Если он этого не сделает, он должен знать, что мы используем все конституционные средства для его смещения с поста, а не покоримся его грязным трюкам против основного закона демократии: единственным источником власти во Франции является народное голосование!» — говорится в заявлении партии.
Как отмечается в публикации, «Непокорившаяся Франция» возмущена тем, что Макрон отказывался формировать правительство до конца Олимпийских игр в стране и якобы игнорирует кандидатуру Касте. По мнению партии, бездействие главы государства угрожает основам демократии Франции и требует вмешательства парламента, согласно конституции способного отстранить президента от должности. Сами же действия Макрона партия называет «переворотом».
В число авторов заявления вошли лидеры и основные фигуры партии, в том числе ее основатель Жан-Люк Меланшон, координатор Мануэль Бомпар и глава парламентской фракции Матильд Пано.
Генеральный секретарь также входящей в «Новый народный фронт» Социалистической партии Франции Оливье Фор выступил при этом с осуждением заявления, назвав действия «Непокорившейся Франции» нарушением республиканской традиции. Он отметил, что данное заявление не отражает мнения других партий левой коалиции.
На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых «Новый народный фронт» одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция «Вместе за республику» президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест в Нацсобрании. Правая партия «Национальное объединение» с союзниками из партии республиканцев получила 143 места. Таким образом, ни одна политическая сила не получила большинства для формирования нового правительства. Позднее президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку правительства премьер-министра Габриэля Атталя на условии, что тот продолжит исполнение обязанностей до формирования нового кабмина.