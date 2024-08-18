«Непокорившаяся Франция» пригрозила добиться отставки Макрона

«Президент должен принять результаты парламентских выборов и назначить Люси Касте премьер-министром, как предлагает “Новый народный фронт”. Если он этого не сделает, он должен знать, что мы используем все конституционные средства для его смещения с поста, а не покоримся его грязным трюкам против основного закона демократии: единственным источником власти во Франции является народное голосование!» — говорится в заявлении партии.