В Польше исключили снятие ограничений на оружие после наступления ВСУ

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер утверждала, что США не были осведомлены о планах ВСУ наступать в Курской области. Вместе с тем она добавила, что Вашингтон поддерживает Киев, «поскольку он защищается от российской агрессии». Представитель Госдепартамента Мэттью Миллер сказал, что Украина самостоятельно принимает решения о целях и проведении каких-либо операций. Премьер-министр Польши Дональд Туск озвучивал аналогичную с Вашингтоном позицию и не придал значения использованию ВСУ западного оружия на территории России.