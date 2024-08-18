Посол Азербайджана заявил о завершении дипмиссии в Москве после 18,5 года работы

«Я в Москве проработал 18,5 лет. Это очень много для дипломатической службы. И на этом этапе мне было бы правильнее представлять в парламенте родную Шушу, жителей региона. (…) Мне бы хотелось остаток жизни — сколько пошлет Аллах — посвятить большему общению с людьми и природой своей Родины», — отметил Полад Бюльбюль оглы.