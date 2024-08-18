Лукашенко: переговоры по Украине надо начать с того, на чем кончили в Стамбуле

«Вы говорите иногда про нациков. Нету там уже этих нациков. Денацифицирована Украина. Но есть несколько оголтелых нациков, которые там остались, но они уже не в тренде. Сегодня под 70 с лишним процентов ненавидят Зеленского, потому что он обещал одно, а делает другое».