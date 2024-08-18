Берлин ввел мораторий на дополнительную военную помощь Украине

Первым сигналом того, что традиционная щедрость Берлина в отношении Украины не бесконечна, стало проходившее в середине июля согласование проекта бюджета страны. Уже тогда из целого ряда СМИ, ссылавшихся на документ, стало известно, что в 2025 году Германия планирует вдвое (до €4 млрд) сократить военную помощь Киеву, чтобы закрыть брешь в собственном бюджете. Выступая вскоре после одобрения бюджета, министр финансов Германии Кристиан Линднер предположил, что в скором будущем Киеву придется больше полагаться на финансирование из других «европейских источников», а также на средства от замороженных российских активов.
А в минувшую субботу немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что Берлин уже ввел фактический мораторий на новую военную помощь Украине и решил полностью прекратить ее в дальнейшем.
Как рассказали газете несколько неназванных чиновников в ряде федеральных ведомств и парламенте, заморозка не скажется на ранее обещанных украинской стороне программах помощи, но никаких новых обязательств перед Киевом Берлин брать на себя не намерен.
При этом изданию стало известно и о первой «жертве» новой политики. Еще в июле немецкая компания Diehl Defence предложила поставить Киеву систему ПВО IRIS-T. Эта идея была горячо поддержана министром обороны ФРГ Борисом Писториусом. Однако канцлер Олаф Шольц решительно заявил, что денег на это не даст.
Более того, как сообщает FAZ, недавно господин Писториус направил правительству запрос о дополнительных военных поставках на Украину на сумму €4 млрд. Ответ Министерства финансов от 5 августа был категоричен: дополнительные средства выделены не будут из-за необходимости сокращения федеральных расходов.
«Вечеринка окончена, горшочек пуст», — метафорично описал FAZ ситуацию один из правительственных источников.
Германия является вторым крупнейшим военным спонсором Украины после США. Согласно данным, опубликованным немецким Кильским институтом мировой экономики, страна успела предоставить Киеву вооружений на сумму свыше €10 млрд. В частности, Берлин передал Киеву сразу три зенитных ракетных комплекса Patriot — больше, чем любая другая страна, в результате чего количество этих систем на вооружении самой Германии сократилось до девяти. Однако еще в прошлом году Конституционный суд ФРГ постановил, что запланированные бюджетные расходы правительства Олафа Шольца значительно превышают установленные законом пределы. Суд запретил использовать нераспределенные средства на восстановление после пандемии коронавируса для зеленых инициатив и поддержки промышленности. Это решение пробило существенную брешь в финансах страны, вынудив власти перейти на режим экономии, чтобы соблюсти требования финансовой дисциплины.
При этом решение начать экономию именно с помощи Украины вызвало, по данным местных СМИ, весьма серьезные разногласия внутри правительства. Как сообщается, министерства обороны, экономики и иностранных дел выступали против замораживания средств для Киева. Кроме того, разногласия по поводу помощи Украине углубили и раскол по партийной линии в правящей коалиции, в которую помимо социал-демократов Шольца входят также «зеленые» и Свободная демократическая партия (СВДП). Это при том, что партнерам по коалиции и так было из-за чего спорить. Совсем недавно, к примеру, СВДП выступила с провокационными, с точки зрения партнеров, предложениями по сокращению социального обеспечения и упразднению федерального министерства, которое занимается помощью зарубежным странам. А на днях предложила еще и ввести в центре городов бесплатную парковку и ограничить количество велосипедных дорожек, что стало явной оплеухой «зеленым» и социал-демократам.
То, что в «светофорной» коалиции наметился раскол, публично признали недавно и в стане «зеленых». «Совершенно очевидно, что у этой коалиции большие проблемы с поиском общего языка», — заявил лидер «зеленых» и министр экономики Роберт Хабек, сообщая о своем намерении баллотироваться на пост канцлера на федеральных выборах 2025 года.
Впрочем, до всеобщих выборов каждому из членов нынешней коалиции предстоит еще пройти испытание выборами в трех восточных немецких землях уже нынешней осенью. На этом фоне политические оппоненты Олафа Шольца сочли решение об ограничении помощи Украине не более чем предвыборным трюком — с учетом того, что восточные немцы в большинстве своем выступают за скорейшее прекращение военных действий. Так, депутат парламента от христианских демократов Инго Гедехенс посчитал, что эта мера стала «беспрецедентным зрелищем лицемерия»: мол, обещая Киеву безоговорочную поддержку на разных международных форумах, внутри страны Олаф Шольц пытается изобразить из себя «канцлера мира».
При этом официального подтверждения того, о чем сообщили в субботу журналисты, от официальных властей пока нет. Зато в МИД Украины уже опровергли эту информацию.
«Сообщения о том, что Германия якобы прекращает военную помощь Украине, не соответствуют действительности. Это такая же манипуляция, как и предыдущие сообщения о сокращении вдвое помощи (Германии.— “Ъ”) на следующий год», — заявил пресс-секретарь ведомства Георгий Тихий.
Примечательно, что новости о развороте позиции Берлина в отношении военной помощи Киеву совпали по времени с громким скандалом, который вряд ли добавил немцам симпатий к Украине. На прошедшей неделе стали известны результаты расследования дела о подрыве морских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», согласно которым власти Германии подозревают в причастности к диверсии граждан Украины. При этом, по убеждению экс-главы Федеральной разведывательной службы ФРГ Августа Ханнинга, при подрыве «Северного потока» «украинская команда» не только пользовалась покровительством собственного правительства, но и не могла действовать без логистической и технической поддержки со стороны Польши, причем договоренность Киева и Варшавы была заключена на высшем уровне — непосредственно между Владимиром Зеленским и Анджеем Дудой.