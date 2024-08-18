Берлин ввел мораторий на дополнительную военную помощь Украине

При этом решение начать экономию именно с помощи Украины вызвало, по данным местных СМИ, весьма серьезные разногласия внутри правительства. Как сообщается, министерства обороны, экономики и иностранных дел выступали против замораживания средств для Киева. Кроме того, разногласия по поводу помощи Украине углубили и раскол по партийной линии в правящей коалиции, в которую помимо социал-демократов Шольца входят также «зеленые» и Свободная демократическая партия (СВДП). Это при том, что партнерам по коалиции и так было из-за чего спорить. Совсем недавно, к примеру, СВДП выступила с провокационными, с точки зрения партнеров, предложениями по сокращению социального обеспечения и упразднению федерального министерства, которое занимается помощью зарубежным странам. А на днях предложила еще и ввести в центре городов бесплатную парковку и ограничить количество велосипедных дорожек, что стало явной оплеухой «зеленым» и социал-демократам.