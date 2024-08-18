Путин прибыл в Азербайджан с государственным визитом

Программа государственного визита начнется с церемонии официальной встречи российского лидера с президентом Ильхамом Алиевым. Церемония пройдет в его загородной резиденции «Загульба» на берегу Каспийского моря. Планируется, что главы двух государств сначала пообщаются в узком формате, затем российско-азербайджанские переговоры продолжатся в расширенном составе. По итогам двух раундов переговоров будет принято совместное заявление лидеров, а также подписаны несколько межправительственных и других документов. По окончании церемонии подписания Путин и Алиев проинформируют представителей средств массовой информации об итогах переговоров.