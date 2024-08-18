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Путин прибыл в Азербайджан с государственным визитом

БАКУ, 18 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Баку, где 18—19 августа будет находиться с государственным визитом. В ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым он обсудит состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Основные официальные и рабочие мероприятия в графике российского лидера запланированы на 19 августа. Президент по традиции посетит Аллею почетного захоронения и возложит венок к могиле общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Затем Путин побывает на «Аллее шехидов» и почтит память людей, павших за независимость Азербайджана.

Программа государственного визита начнется с церемонии официальной встречи российского лидера с президентом Ильхамом Алиевым. Церемония пройдет в его загородной резиденции «Загульба» на берегу Каспийского моря. Планируется, что главы двух государств сначала пообщаются в узком формате, затем российско-азербайджанские переговоры продолжатся в расширенном составе. По итогам двух раундов переговоров будет принято совместное заявление лидеров, а также подписаны несколько межправительственных и других документов. По окончании церемонии подписания Путин и Алиев проинформируют представителей средств массовой информации об итогах переговоров.

Однако на этом программа визита Путина в Азербайджан не закончится. Алиев ознакомит своего российского коллегу с проектом Baku White City, нацеленным на восстановление и развитие восточной части столицы. Лидеры вместе проедут по территории «Белого города», а затем посетят Кафедральный собор Святых Жен-мироносиц. В ознаменование завершения визита Алиев даст государственный прием в честь своего российского гостя.

Путин Владимир