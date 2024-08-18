Дочь пропавшего в Курской области пенсионера сообщила, что отец в плену у ВСУ

17 августа украинское МВД опубликовало новые кадры с Григорьевым. На них он назвал актуальную дату и сказал, что «его здоровью ничего не угрожает». Он добавил, что почти неделю блуждал по занятым ВСУ улицам. Ночлега не было, и ему приходилось спать на обочине. Позже он якобы вышел к дому. Григорьев также показал украинский паспорт по просьбе снимающего.