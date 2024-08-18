Армия Израиля нанесла удары по оружейным складам «Хезболлы» в Ливане

Отношения между Израилем и ливанским движением «Хезболла» обострились в последние недели. В конце июля Голанские высоты подверглись ракетному обстрелу, в результате которого погибли 12 человек, около 40 пострадали. Израиль возложил ответственность на «Хезболлу», движение отвергало обвинения. «Хезболла» пригрозила нанести удар по Израилю после убийства одного из командиров военного крыла ливанского движения Фуада Шукра в Бейруте.