Армия Израиля нанесла удары по оружейным складам «Хезболлы» в Ливане

Согласно публикации, израильские ВВС также нанесли удар по другому складу оружия «Хезболллы» в Айта-аш-Шабе. Отмечается, что атаке также подверглось военное сооружение в районе Матмура на юге Ливана. Кроме того, по данным ЦАХАЛа, в районе Ат-Тири была уничтожена пусковая установка, принадлежащая отряду «Хезболлы».
Отношения между Израилем и ливанским движением «Хезболла» обострились в последние недели. В конце июля Голанские высоты подверглись ракетному обстрелу, в результате которого погибли 12 человек, около 40 пострадали. Израиль возложил ответственность на «Хезболлу», движение отвергало обвинения. «Хезболла» пригрозила нанести удар по Израилю после убийства одного из командиров военного крыла ливанского движения Фуада Шукра в Бейруте.
Накануне израильская армия атаковала жилой дом в городе Эн-Набатия, сообщал Минздрав Ливана. Утверждалось, что в результате атаки погибли шесть человек, трое получили ранения. В тот же день источники The New York Times в США, Иране и Израиле передавали, что Иран и «Хезболла» понизили уровень боевой готовности своих ракетных подразделений.
Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Иран поставил себя в зависимость от Газы».