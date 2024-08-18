Рафаэль Гросси признал ухудшение обстановки вокруг АЭС

Между тем представители миссии МАГАТЭ посетили район, куда упал снаряд с беспилотника, и отчитались, что люди и оборудование ЗАЭС в результате этой атаки не пострадали. Тем не менее «военная активность, в том числе в непосредственной близости от станции, была интенсивной в течение последней недели», а признаков ее ослабления в окрестностях ЗАЭС, «несмотря на неоднократные призывы гендиректора Гросси к сдержанности», не наблюдается, подчеркнули в МАГАТЭ. Кроме того, там напомнили о происшедшем ранее пожаре на одной из градирен ЗАЭС, который привел «к значительному ущербу, хотя непосредственной угрозы ядерной безопасности не было».