Рафаэль Гросси признал ухудшение обстановки вокруг АЭС

В субботу, 17 августа, глава «Росатома» Алексей Лихачев провел телефонный разговор с Рафаэлем Гросси, в котором рассказал главе МАГАТЭ о том, что «появилась информация о готовящейся провокации со стороны ВСУ» в отношении Курской и Запорожской АЭС. Господин Лихачев также сообщил собеседнику, что 17 августа вблизи ЗАЭС на дорогу по внутреннему периметру станции, которой регулярно пользуется ее персонал, с украинского дрона был сброшен боевой заряд, а 14 августа в результате атаки беспилотника произошел взрыв в районе открытого распределительного устройства Курской АЭС. По словам гендиректора «Росатома», ухудшение ситуации вокруг атомных станций создает для них прямую угрозу и подрывает принципы МАГАТЭ в сфере ядерной безопасности.
В тот же день на сайте МАГАТЭ было опубликовано заявление, в котором Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность происходящим — прежде всего на ЗАЭС.
«Мы снова видим эскалацию угроз ядерной безопасности и сохранности Запорожской АЭС. Я по-прежнему крайне обеспокоен и повторяю свой призыв к максимальной сдержанности со всех сторон…» — заявил гендиректор МАГАТЭ, как обычно не уточнив, кого в организации считают ответственным за эскалацию.
Между тем представители миссии МАГАТЭ посетили район, куда упал снаряд с беспилотника, и отчитались, что люди и оборудование ЗАЭС в результате этой атаки не пострадали. Тем не менее «военная активность, в том числе в непосредственной близости от станции, была интенсивной в течение последней недели», а признаков ее ослабления в окрестностях ЗАЭС, «несмотря на неоднократные призывы гендиректора Гросси к сдержанности», не наблюдается, подчеркнули в МАГАТЭ. Кроме того, там напомнили о происшедшем ранее пожаре на одной из градирен ЗАЭС, который привел «к значительному ущербу, хотя непосредственной угрозы ядерной безопасности не было».
Помимо этого, в агентстве подчеркнули, что на прошедшей неделе сообщалось о частых воздушных тревогах, в том числе в связи с атаками беспилотников, в районах Хмельницкой, Ровенской, Южно-Украинской и Чернобыльской АЭС.
В конце сообщения МАГАТЭ отмечалось, что Рафаэль Гросси также «продолжил обсуждение недавних событий на территории Российской Федерации, включая близость военных действий к важной и действующей АЭС» и «выразил готовность оценить ситуацию, в том числе совершив визит» на Курскую АЭС в городе Курчатове.
В тот же день, 17 августа, Минобороны России заявило, что ведомству «по независимым каналам» поступила информация «о подготовке киевским режимом к нанесению удара по Курской атомной электростанции».
В министерстве заверили, что расценивают «подобные действия киевского режима при поддержке западных покровителей как прямое и явное нарушение международной конвенции, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 апреля 2005 года “О борьбе с актами ядерного терроризма”».
«В случае начала реализации киевским режимом преступных планов, направленных на создание в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, будут немедленно приняты жесткие ответные военные и военно-технические меры», — заявили в Минобороны РФ.
С похожим заявлением выступила и официальный представитель МИДа России Мария Захарова, призвав «международные организации, в особенности ООН и МАГАТЭ, незамедлительно выступить с осуждением готовящихся киевским режимом провокационных акций и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской АЭС, результатом которого может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе».
Уже 18 августа, комментируя публикацию американской газеты The Washington Post о «сорванных переговорах» между Киевом и Москвой о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон, госпожа Захарова заверила, что «срывать было нечего», и добавила, что «угрозу безопасности таких объектов, включая Запорожскую, а теперь и Курскую АЭС, создают исключительно действия ВСУ и пособничество им со стороны США и других стран Запада».
Между тем источник агентства «РИА Новости» в неназванном силовом ведомстве конкретизировал информацию о том, каким именно способом украинская сторона намерена создать угрозу безопасности на Запорожской и Курской АЭС. По словам источника, ВСУ планирует взорвать там «грязную бомбу».
Украина обвинения со стороны Москвы отвергает и выдвигает фактически зеркальные обвинения, согласно которым Россия собирается устроить провокацию на контролируемых ею же АЭС.
Также в МИД Украины прокомментировали информацию о «грязной бомбе», заверив, что у ВСУ нет «ни намерений, ни возможностей совершать какие-либо такие действия».
Напомним, что президент России Владимир Путин еще в октябре 2022 года заявлял о планах Украины устроить провокацию с «грязной бомбой». Всего же с февраля 2022 года стороны обвиняли друг друга в эскалации ядерных угроз более десяти раз.