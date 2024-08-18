Белоруссия усилила группировку ВВС и войск ПВО на границе с Украиной

18 августа Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1» заявил о переброске трети белорусской армии к границе с Украиной. Та, по его словам, «держит вблизи границ с Беларусью более 120 тыс. военных». В Госпогранслужбе Украины в свою очередь сообщили, что не наблюдают увеличения количества белорусских войск у границы, и обвинили белорусского президента в нагнетании обстановки. До этого глава центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко связывал стягивание белорусских сил к границе с попыткой отвлечь украинскую армию на это направление, чтобы помочь России.