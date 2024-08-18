Израиль выдвинул новые условия по обмену заложниками, заявили в ХАМАС

Ранее канцелярия израильского премьера сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжает работать над продвижением сделки по сектору Газа, которая максимально увеличит число освобожденных заложников, а также настаивает на том, чтобы Армия обороны Израиля оставалась в коридоре на границе сектора Газа и Египта.
«После того, как мы послушали посредников о том, что было на последнем раунде переговоров в Дохе, для нас вновь подтвердилось, что Нетаньяху продолжает препятствовать достижению соглашения и выдвигает новые условия и требования с целью свести на нет усилия ООН и посредников и продлить войну», — говорится в заявлении ХАМАС.
Движение подчеркнуло, что новое прекращение огня в секторе Газа «соответствует условиям Израиля».
«Оно (предложение — ред.) также устанавливает новые условия в вопросе обмена пленными и отход от ряда пунктов, что создает препятствие заключению сделки об обмене», — отмечается в заявлении.
В четверг и пятницу в Дохе проходили переговоры по прекращению огня в секторе Газа с участием Катара, Египта, США и Израиля. Руководство движения ХАМАС отказалось от участия в переговорах из-за отсутствия конкретики по условиям перемирия.
В совместном заявлении США, Катара и Египта, которое опубликовала канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси, говорится, что посредники представили Израилю и палестинскому движению ХАМАС предложение по прекращению огня, сокращающее разногласия между сторонами. Согласно заявлению, переговоры, состоявшиеся в четверг и пятницу в катарской столице Дохе, были серьезными и конструктивными и проходили в позитивной атмосфере. В заявлении отмечается, что высокопоставленные представители правительств Египта, США и Катара встретятся в Каире до конца следующей недели в надежде достичь соглашения в соответствии с предложенными в пятницу условиями.