Левые пригрозили Макрону импичментом из-за отказа от кандидата в премьеры

BFM отмечает, что такая процедура импичмента проходит в несколько этапов, на которых могут возникнуть препятствия. Сначала необходимо убедить Национальное собрание и сенат (верхняя палата парламента Франции) сформировать «Высокий суд», для этого требуется предложение о принятии резолюции. Ее должны утвердить бюро Нацсобрания (коалиция левых «Новый народный фронт», куда входит «Непокоренная Франция», имеет не менее 12 голосов из 22), комитет по правовым вопросам и затем в полуцикле не менее двух третей депутатов. Аналогичный путь резолюция должна пройти в сенате.