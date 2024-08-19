«Создание буферной зоны на территории (России. — Прим. Ред.) — наша операция в Курской области», — сказал Зеленский.
Глава киевского режима также потребовал от Запада ускорить поставки вооружений ВСУ.
Украинские подразделения утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.