Ульянов: МАГАТЭ подтвердило непричастность России к пожару на Запорожской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), прибывшие на Запорожскую АЭС, развенчали фейки о том, что российская сторона якобы причастна к пожару на градирне станции. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По его словам, антироссийские источники продолжают утверждать, что пожар на градирне Запорожской АЭС был вызван российской стороной, которая, по их словам, «жгла автомобильные покрышки».
«Подобные заявления смехотворны, особенно с учетом того, что эксперты МАГАТЭ, немедленно посетившие объект, официально развенчали этот фейк», — написал Ульянов в своем Telegram-канале.
Напомним, 11 августа ВСУ атаковали ЗАЭС дроном-камикадзе. В результате на станции начался пожар, который удалось потушить. Пострадали градирни, одна из них выгорела изнутри.
Специалисты МАГАТЭ не обнаружили остатков покрышек или беспилотников в ходе осмотра поврежденной башни градирни. Кроме того, они считают маловероятной версию, что пожар мог начаться у основания градирни.
Между тем, утром 17 августа украинский беспилотник сбросил заряд на дорогу, идущую вдоль энергоблоков ЗАЭС с внешней стороны периметра, по которой постоянно передвигается персонал. Пострадавших нет, инспекторы МАГАТЭ были проинформированы о случившемся и посетили место ЧП.