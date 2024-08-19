Ульянов: МАГАТЭ подтвердило непричастность России к пожару на Запорожской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), прибывшие на Запорожскую АЭС, развенчали фейки о том, что российская сторона якобы причастна к пожару на градирне станции. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.