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Азербайджан в день приезда Путина обвинил Армению в обстреле в Нахичевани

Министерство обороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли войска республики в Нахичевани из стрелкового оружия. Ереван это отрицает. В Баку с государственном визитом находится президент России Владимир Путин.

Источник: AP 2023

Кремль сообщил о прибытии господина Путина в Баку в 19:45 по московскому времени. По данным Азербайджана, армянские военные открыли огонь в 19:30 по местному времени (18:30 мск) в направлении населенного пункта Лякятаг Джульфинского района Нахчыванской автономной республики. «Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Минобороны Армении заявило, что информация Азербайджана «не соответствует действительности». Ведомство напомнило, что Ереван предложил Баку создать совместный механизм расследования случаев нарушения режима прекращения огня и информации о них.

Кремль сообщал, что Владимир Путин в рамках государственного визита намерен обсудить развитие отношений между странами в рамках стратегического партнерства, а также актуальные международные и региональные вопросы. По итогам государственного визита планируется принятие совместного заявления глав государств.