Азербайджан в день приезда Путина обвинил Армению в обстреле в Нахичевани

Кремль сообщил о прибытии господина Путина в Баку в 19:45 по московскому времени. По данным Азербайджана, армянские военные открыли огонь в 19:30 по местному времени (18:30 мск) в направлении населенного пункта Лякятаг Джульфинского района Нахчыванской автономной республики. «Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Минобороны Армении заявило, что информация Азербайджана «не соответствует действительности». Ведомство напомнило, что Ереван предложил Баку создать совместный механизм расследования случаев нарушения режима прекращения огня и информации о них.
Кремль сообщал, что Владимир Путин в рамках государственного визита намерен обсудить развитие отношений между странами в рамках стратегического партнерства, а также актуальные международные и региональные вопросы. По итогам государственного визита планируется принятие совместного заявления глав государств.