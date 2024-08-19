Азербайджан в день приезда Путина обвинил Армению в обстреле в Нахичевани

Кремль сообщил о прибытии господина Путина в Баку в 19:45 по московскому времени. По данным Азербайджана, армянские военные открыли огонь в 19:30 по местному времени (18:30 мск) в направлении населенного пункта Лякятаг Джульфинского района Нахчыванской автономной республики. «Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.