ЛДПР внесет законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить свои семьи

По мнению авторов инициативы, сейчас есть тенденция к тому, что дети и неработающие супруги мигрантов могут беспрепятственно переезжать в Россию вместе с ними на основании их трудовых договоров или патентов, что приводит к бесконтрольному миграционному притоку и к общественной напряженности. Законопроектом же подразумевается, что наличие трудового договора или патента у трудового мигранта перестанет быть основанием для членов его семьи на переезд вместе с ним в Россию.