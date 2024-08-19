Economist: Украина атаковала Курскую область от отчаяния на других фронтах

Кроме того, издание утверждало, что западные союзники Украины не были осведомлены о планах украинского командования. «Ранее Запад сорвал две операции Сырского. В одном случае информация утекла к российской стороне, а в другом случае было приказано отказаться [от планов]», — сказал источник журнала. При этом утверждается, что на этот раз Запад, поставленный перед фактом, не стал возражать против действий ВСУ в Курской области.