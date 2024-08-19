В Британии раскрыли мотив Сырского в нападении на Курскую область

«План вторжения на территорию России возник не от легкой жизни. В начале июля генерал Сырский, недавно назначенный главнокомандующим украинской армии, оказался под давлением. Он боролся с далеко не идеальным наследием своего предшественника Валерия Залужного, а руководство армии расходилось с президентом по поводу политики мобилизации, что привело к значительной нехватке рабочей силы. <…> Тогда ходили слухи, что генерал Сырский находится на грани увольнения», — говорится в публикации.