«Они на грани». Стало известно, что ждет Украину из-за атаки под Курском

«Украинцы сейчас находятся на грани: ситуация для них критическая, они срочно нуждаются в мире. <…> Но они действуют так, что лишают себя возможности начать переговоры, чтобы сохранить свое государство хоть в какой-нибудь форме. Да, может быть, она была бы сильно урезана в территориях, но, тем не менее, это была бы Украина», — рассуждает эксперт.