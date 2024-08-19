«Украинцы сейчас находятся на грани: ситуация для них критическая, они срочно нуждаются в мире. <…> Но они действуют так, что лишают себя возможности начать переговоры, чтобы сохранить свое государство хоть в какой-нибудь форме. Да, может быть, она была бы сильно урезана в территориях, но, тем не менее, это была бы Украина», — рассуждает эксперт.
Как отметил Меркурис, нападением на Курскую область Киев рассчитывал добиться преимущества во время вероятных переговоров. Однако действия украинского руководства лишь вызвали гнев влиятельных государств, которые были сторонниками мирного решения конфликта, резюмировал аналитик.
ВСУ утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.