«Белогоровка была взята в клещи». Боец спецназа «Ахмат» из Ачинска рассказал о своем участии в СВО

«У нас была задача по освобождению Белогоровки в Луганской Народной Республике. Это крайний населенный пункт, который полностью освобождал ЛНР. Мы заходили в завод, который распределял воду на НПЗ и Лисичанск. Этот город, как Ачинск по размеру. Лично я был задействован на заводе, вытесняли врага. Белогоровка была взята в клещи, одновременно шло освобождение города. Там было сразу несколько задач у нас», — рассказывает Азамат Кутлугильдин.