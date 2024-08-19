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«Белогоровка была взята в клещи». Боец спецназа «Ахмат» из Ачинска рассказал о своем участии в СВО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Азамат Кутлугильдин рассказал НИА Красноярск, как отправился «за ленточку», как проходил обучение и какие задачи выполнял во время службы.

Источник: Предоставлено героем публикации

Азамат Кутлугильдин родом из Ачинска. В зону проведения специальной военной операции он отправился осенью 2023 года. Решил служить в рядах спецназа «Ахмат». Для этого Азамат лично поехал в Грозный, где и вступил в ряды этого подразделения.

«Обязательно проходим подготовку в Российском Университете спецназа, который находится в Гудермесе (Чеченская республика). Специалисты хорошие, обучают доступно, ясно, все показывают, объясняют. Потом, приезжая “за ленточку” идет дополнительная подготовка на полигоне», — рассказывает Азамат Кутлугильдин.

Вместе с ним службу несли парни из Красноярска, Кемерово, Новосибирска, Горно-Алтайска и многих других городов и регионов страны. Было много сибиряков, отмечает Азамат, с ними в основном он и «работал», потому что бойцы с сибирским характером отлично друг друга понимают.

«У нас была задача по освобождению Белогоровки в Луганской Народной Республике. Это крайний населенный пункт, который полностью освобождал ЛНР. Мы заходили в завод, который распределял воду на НПЗ и Лисичанск. Этот город, как Ачинск по размеру. Лично я был задействован на заводе, вытесняли врага. Белогоровка была взята в клещи, одновременно шло освобождение города. Там было сразу несколько задач у нас», — рассказывает Азамат Кутлугильдин.

Боец получил ранение в ногу, когда заканчивался его 4-х месячный контракт. Азамат отмечает, что в спецназе «Ахмат» служат именно такой срок. После ранения бойца перевезли в Луганск, где и сделали операцию, а позднее, уже в родном Ачинске, прошел реабилитацию.

Сейчас Азамат Кутлугильдин восстанавливается после ранения, общается с подрастающим поколением, рассказывая о боевых буднях.

«У меня сын занимается футболом. Тренер, которого я знаю хорошо, попросил пообщаться с учениками после тренировки», — скромно рассказывает Азамат.

Известно, что бойца представили к награде, но пока медаль еще не нашла своего героя. Спрашивая о том, планирует ли Азамат вернуться на СВО, наш собеседник также кратко отвечает: «Надо восстановиться, а дальше будет видно».