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КНР обвинила Филиппины в повторном незаконном вторжении в Южно-Китайском море

ПЕКИН, 19 августа. /ТАСС/. Морская полиция КНР зарегистрировала повторное вторжение филиппинского судна в спорную акваторию в Южно-Китайском море за сутки. Как сообщил официальный представитель Управления береговой охраны Китая Гань Юй, инцидент произошел у спорного рифа Жэньай (Аюнгин).

Источник: AP 2023

«Катер морской полиции Филиппин под номером 4410 повторно совершил незаконное вторжение, на этот раз в акваторию около рифа Жэньай, это произошло после того, как ему не позволили без санкции приблизиться к рифу Сяньбинь (Сабина)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о столкновении катеров двух стран у рифа Сабина. Как уточнил Гань Юй, первое ЧП произошло в понедельник примерно в 06:00 по пекинскому времени (01:00 мск). «Береговая охрана КНР на законных основаниях приняла меры обеспечения контроля, — подчеркнул он. — Филиппинская сторона неоднократно совершала провокации и нарушала временные договоренности между Китаем и Филиппинами о поставках провизии на [филиппинское] судно, незаконно находящееся на отмели у рифа Жэньай».

По словам официального представителя, тем самым Манила «серьезно подрывает мир и стабильность в регионе». «Мы настаиваем, чтобы филиппинская сторона немедленно прекратила нарушения и провокации. В противном случае Филиппинам придется нести ответственность за все вытекающие последствия», — подытожил он.

Происшествия у рифа Жэньай.

В 1999 году Филиппины разместили американский десантный корабль Sierra Madre времен Второй мировой войны на мели в зоне спорных рифов, чтобы контролировать действия Китая в регионе. Там постоянно находится небольшой воинский контингент. Пекин неоднократно требовал ликвидировать этот объект и даже грозил отбуксировать его.

В последнее время в этом районе участились инциденты, чреватые обострением напряженности в Южно-Китайском море: катера береговой охраны КНР предпринимали попытки вытеснить филиппинские суда, были зафиксированы случаи столкновений. В конце июля Пекин и Манила договорились о временном согласовании действий в акватории.

Пекин несколько десятилетий ведет споры с несколькими странами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, где на шельфе были обнаружены значительные запасы углеводородов. Прежде всего речь идет о Парасельских островах (Сиша), архипелаге Наньша (Спратли) и рифе Хуанъянь (Скарборо) — эти вопросы касаются Брунея, Вьетнама, Малайзии и Филиппин.