КНР обвинила Филиппины в повторном незаконном вторжении в Южно-Китайском море

Ранее сообщалось о столкновении катеров двух стран у рифа Сабина. Как уточнил Гань Юй, первое ЧП произошло в понедельник примерно в 06:00 по пекинскому времени (01:00 мск). «Береговая охрана КНР на законных основаниях приняла меры обеспечения контроля, — подчеркнул он. — Филиппинская сторона неоднократно совершала провокации и нарушала временные договоренности между Китаем и Филиппинами о поставках провизии на [филиппинское] судно, незаконно находящееся на отмели у рифа Жэньай».