Россия предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва «Северных потоков»

Дипломат напомнил, что власти Германии объявили в розыск одного из предполагаемых исполнителей террористических актов в Балтийском море, у которых гражданство Украины.
«Судя по тому, что в немецких СМИ уже давно и методично продвигается тезис о том, что эти лица не связаны с каким-либо государством, немецкое следствие также будет закрыто без выявления истинных заказчиков подрывов “Северных потоков”, то есть, по сути, ФРГ спустит его на тормозах», — сказал он.
Россия не намерена мириться с подобным положением дел, подчеркнул Тяпкин.
«Нами поставлен вопрос о выполнении Германией и другими затронутыми странами своих обязательств, вытекающих из антитеррористических конвенций ООН. На этот счет в двустороннем порядке официально предъявлены соответствующие претензии, в том числе и Берлину», — сообщил он.
Москва, добавил глава департамента, добивается переговоров в соответствии с действующими международными регламентами. Дальнейшие шаги будут зависеть от реакции Запада, отметил дипломат.
Взрывы на двух газопроводах, по которым Россия поставляла газ в Европу, — «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» — произошли 26 сентября 2022 года. В марте 2023-го в западных СМИ вышли публикации о том, что диверсию могла совершить некая «проукраинская группировка».
По данным немецких изданий, для подготовки подрывов, предположительно, использовалась парусная яхта «Андромеда» с припиской в порту Бреге на острове Рюген. Утверждается, что на ней нашли остатки взрывчатки октоген, пригодной для использования под водой.
По данным СМИ, судно арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев. По этому делу прокуратура Германии выписала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж. Он якобы был за рулем автомобиля Citroen, на котором 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась причастная к диверсии группа.
Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара — Светлана и Евгений Успенские.
Как сообщила газета Wall Street Journal, немецкое расследование о подрывах на «Северных потоках» сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Издание также писало, что ЦРУ якобы требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии, с чем тот согласился, но Залужный его ослушался.