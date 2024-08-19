Россия предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва «Северных потоков»

«Судя по тому, что в немецких СМИ уже давно и методично продвигается тезис о том, что эти лица не связаны с каким-либо государством, немецкое следствие также будет закрыто без выявления истинных заказчиков подрывов “Северных потоков”, то есть, по сути, ФРГ спустит его на тормозах», — сказал он.