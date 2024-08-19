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Россия предъявила ФРГ претензии по расследованию подрыва «Северных потоков»

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Россия официально предъявила Германии претензии по расследованию подрыва «Северных потоков», добивается переговоров о выполнении Берлином своих международных обязательств в области борьбы с терроризмом, заявил в интервью РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин.

Источник: Swedish Coast Guard

Дипломат напомнил, что власти Германии объявили в розыск одного из предполагаемых исполнителей террористических актов в Балтийском море, у которых гражданство Украины.

«Судя по тому, что в немецких СМИ уже давно и методично продвигается тезис о том, что эти лица не связаны с каким-либо государством, немецкое следствие также будет закрыто без выявления истинных заказчиков подрывов “Северных потоков”, то есть, по сути, ФРГ спустит его на тормозах», — сказал он.

Россия не намерена мириться с подобным положением дел, подчеркнул Тяпкин.

«Нами поставлен вопрос о выполнении Германией и другими затронутыми странами своих обязательств, вытекающих из антитеррористических конвенций ООН. На этот счет в двустороннем порядке официально предъявлены соответствующие претензии, в том числе и Берлину», — сообщил он.

Москва, добавил глава департамента, добивается переговоров в соответствии с действующими международными регламентами. Дальнейшие шаги будут зависеть от реакции Запада, отметил дипломат.

Взрывы на двух газопроводах, по которым Россия поставляла газ в Европу, — «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» — произошли 26 сентября 2022 года. В марте 2023-го в западных СМИ вышли публикации о том, что диверсию могла совершить некая «проукраинская группировка».

По данным немецких изданий, для подготовки подрывов, предположительно, использовалась парусная яхта «Андромеда» с припиской в порту Бреге на острове Рюген. Утверждается, что на ней нашли остатки взрывчатки октоген, пригодной для использования под водой.

По данным СМИ, судно арендовала варшавская компания Feeria Lwowa, которая была основана в 2016 году и зарегистрирована на двух украинцев. По этому делу прокуратура Германии выписала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж. Он якобы был за рулем автомобиля Citroen, на котором 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась причастная к диверсии группа.

Одно из изданий опубликовало его фотографию, что позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также утверждается, что у него в сообщниках была супружеская пара — Светлана и Евгений Успенские.

Как сообщила газета Wall Street Journal, немецкое расследование о подрывах на «Северных потоках» сосредоточено на экс-главкоме ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Издание также писало, что ЦРУ якобы требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии, с чем тот согласился, но Залужный его ослушался.

дипломатия
расследование