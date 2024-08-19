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Правительство Казахстана пересмотрело меры поддержки бизнеса

Правительством разработана и принята Комплексная программа по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, объединившая программы «Дорожная карта бизнеса» и «Экономика простых вещей», сообщает Zakon.kz.

Источник: primeminister.kz

По данным пресс-службы правительства, для снижения нагрузки на бюджет срок субсидирования проектов в сфере услуг сокращен с пяти до трех лет. Оптимизированы отдельные сферы услуг, подлежащие субсидированию.

Удалось расширить инструмент гарантирования по кредитам: увеличены суммы гарантий, предоставлена возможность для субъектов бизнеса получить гарантирование на рыночных условиях по суммам кредита свыше 1 млрд тенге. Кроме того, в программе предусмотрен альтернативный инструмент государственной поддержки — синдицированное кредитование, которое предполагает финансирование крупных проектов до 15 млрд тенге одновременно несколькими банками.

Всего за полгода действия обновленной программы мерами поддержки в виде субсидий и гарантий в Казахстане охвачено порядка 14 тыс. проектов бизнеса:

  • по субсидированию — 8 624 проекта на 566 млрд тенге;
  • по гарантированию — 5 381 проект на 178,9 млрд тенге.

Помимо этого, в ближайшее время планируется внедрение дифференцированных механизмов государственной поддержки в зависимости от технологической сложности производства. Для предпринимателей, выпускающих высокотехнологичную готовую продукцию, меры поддержки будут содержать удешевленные кредиты на более длительный срок.