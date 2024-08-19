Правительство Казахстана пересмотрело меры поддержки бизнеса

Помимо этого, в ближайшее время планируется внедрение дифференцированных механизмов государственной поддержки в зависимости от технологической сложности производства. Для предпринимателей, выпускающих высокотехнологичную готовую продукцию, меры поддержки будут содержать удешевленные кредиты на более длительный срок.