Правительство Казахстана пересмотрело меры поддержки бизнеса

По данным пресс-службы правительства, для снижения нагрузки на бюджет срок субсидирования проектов в сфере услуг сокращен с пяти до трех лет. Оптимизированы отдельные сферы услуг, подлежащие субсидированию.
Удалось расширить инструмент гарантирования по кредитам: увеличены суммы гарантий, предоставлена возможность для субъектов бизнеса получить гарантирование на рыночных условиях по суммам кредита свыше 1 млрд тенге. Кроме того, в программе предусмотрен альтернативный инструмент государственной поддержки — синдицированное кредитование, которое предполагает финансирование крупных проектов до 15 млрд тенге одновременно несколькими банками.
Всего за полгода действия обновленной программы мерами поддержки в виде субсидий и гарантий в Казахстане охвачено порядка 14 тыс. проектов бизнеса:
- по субсидированию — 8 624 проекта на 566 млрд тенге;
- по гарантированию — 5 381 проект на 178,9 млрд тенге.
Помимо этого, в ближайшее время планируется внедрение дифференцированных механизмов государственной поддержки в зависимости от технологической сложности производства. Для предпринимателей, выпускающих высокотехнологичную готовую продукцию, меры поддержки будут содержать удешевленные кредиты на более длительный срок.