Глава ВВС: НАТО готовится к открытому противостоянию с Беларусью и Россией

Командующим ВВС и войсками ПВО отметил, что также в Балтийском и Средиземном море находятся носители крылатых ракет с боезапасом более 600 крылатых ракет, которые способны поражать объекты, расположенные на территории Беларуси. Он также уточнил, что идет очень интенсивная модернизация всей военной инфраструктуры. Лукьянович заявил, что Польша и страны Балтии на сегодня модернизировали пять аэродромов, две военно-морские базы, шесть крупных полигонов.