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Глава ВВС: НАТО готовится к открытому противостоянию с Беларусью и Россией

Глава ВВС сообщил, что НАТО готовится к открытому противостоянию с Беларусью и РФ.

Источник: ctv.by

Командующим ВВС и войсками ПВО Андрей Лукьянович в интервью телеканалу СТВ рассказал, что НАТО готовится к открытому противостоянию с Беларусью и Россией.

Он акцентировал внимание на том, что складывается непростая военная и политическая обстановка, добавив:

— Заблаговременная подготовка к военным конфликтам, к открытому противостоянию против Республики Беларусь и Российской Федерации, именно блока НАТО.

По словам Лукьяновича, ежедневно фиксируются полеты разведывательной авиации, 30−40 полетов в неделю при использовании всего арсенала, имеющегося у стран НАТО. Он добавил, что фиксируется до 30 полетов ежедневно тактической авиации, а в моменты учений речь идет уже от 40 до 50 полетов, «тем более с отработкой тактики боевого применения, нанесения ударов по Калининградской области и по Республике Беларусь».

Командующим ВВС и войсками ПВО отметил, что также в Балтийском и Средиземном море находятся носители крылатых ракет с боезапасом более 600 крылатых ракет, которые способны поражать объекты, расположенные на территории Беларуси. Он также уточнил, что идет очень интенсивная модернизация всей военной инфраструктуры. Лукьянович заявил, что Польша и страны Балтии на сегодня модернизировали пять аэродромов, две военно-морские базы, шесть крупных полигонов.

— Также идет поставка современных ударных образцов вооружения военной техники в Польшу.

Он объяснил, что речь идет о технике южнокорейского и американского производства, назвав танки «Абрамс», «Черная пантера». Также он заметил, что в ближайших планах у Польши получить от США 32 самолета F-35, «96 вертолетов, боевых вертолетов ударных, это “Апачи”. Лукьянович подчеркнул, что страны Балтии также не отстают от Польши, сообщив, что идет модернизация инфраструктуры, планируется закупка и поставки реактивной системы залпового огня “Хаймарс”.

— То есть у нас тут на границах очень даже неспокойно.

Командующий ВВС и войсками ПВО уточнил, что это не считая того, что сейчас, как говорил президент Беларуси, на юге создана огромная группировка, также идет разведывательная информация, изучаются южные рубежи Беларуси при использовании БПЛА с нарушением государственной границы.

НАТО