Военнослужащий из Иркутской области Александр Татарников погиб в зоне СВО

Военнослужащий из Тулуна Иркутской области Александр Татарников погиб в зоне специальной военной операции в ходе выполнения боевого задания. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе администрации Тулуна.
«Для защиты Родины Александр Татарников заключил контракт с министерством обороны Российской Федерации», — прокомментировали АиФ-Иркутск в городской администрации.
При выполнении задач в зоне боевых действий Александр Татарников проявлял стойкость, отвагу и мужество. Во время боя 8 апреля 2024 года военнослужащий погиб. В сердцах родных он останется добрым и верным товарищем.
Церемония прощания с погибшим участником спецоперации пройдёт в храме Святого Луки в Тулуне. О точной дате похорон администрация города сообщит позже.