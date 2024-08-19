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Военнослужащий из Иркутской области Александр Татарников погиб в зоне СВО

Александр Татарников из Тулуна заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился защищать Родину.

Источник: Администрация Тулуна

Военнослужащий из Тулуна Иркутской области Александр Татарников погиб в зоне специальной военной операции в ходе выполнения боевого задания. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе администрации Тулуна.

«Для защиты Родины Александр Татарников заключил контракт с министерством обороны Российской Федерации», — прокомментировали АиФ-Иркутск в городской администрации.

При выполнении задач в зоне боевых действий Александр Татарников проявлял стойкость, отвагу и мужество. Во время боя 8 апреля 2024 года военнослужащий погиб. В сердцах родных он останется добрым и верным товарищем.

Церемония прощания с погибшим участником спецоперации пройдёт в храме Святого Луки в Тулуне. О точной дате похорон администрация города сообщит позже.