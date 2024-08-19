Госдума рассмотрит законопроект Башкирии о защите одиноких людей от мошенников.

В сентябре Государственная Дума рассмотрит проект закона, направленного на защиту одиноких людей от мошенников при совершении сделок с недвижимостью. Документ разработан и внесен в федеральный парламент депутатами Госсобрания Башкирии.
По словам председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева, законопроект направлен на защиту граждан от мошеннических действий с квартирами путем оформления договоров дарения. Предлагается ввести обязательное нотариальное удостоверение сделок дарения, которые заключаются людьми, не состоящими в близкородственных отношениях.
Действующий сегодня порядок дарения, которое можно оформить, лишь подписав необходимые бумаги в МФЦ, позволяет мошенникам вводить в заблуждение одиноких пожилых людей, у которых есть проблемы со здоровьем, а также граждан, страдающих от наркотической и алкогольной зависимости и др.
Ранее на проект было получено положительное заключение Совета законодателей России. Документ также поддержал Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству, рекомендовавший принять данный законопроект.