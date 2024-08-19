Госдума рассмотрит законопроект Башкирии о защите одиноких людей от мошенников.

Действующий сегодня порядок дарения, которое можно оформить, лишь подписав необходимые бумаги в МФЦ, позволяет мошенникам вводить в заблуждение одиноких пожилых людей, у которых есть проблемы со здоровьем, а также граждан, страдающих от наркотической и алкогольной зависимости и др.