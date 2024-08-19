Андрей Шинделов возглавил министерство сельского хозяйства Новосибирской области

Руководителем министерства сельского хозяйства Новосибирской области назначен Андрей Шинделов. Об этом в понедельник, 19 августа на оперативном совещании в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Травников.
Согласно информации на сайте Минсельхоза области, новый руководитель родился 15 октября 1973 года в селе Балта Мошковского района Новосибирской области.
В 1995 он окончил Новосибирский государственный аграрный университет, имеет научную степень кандидата технических наук.
С 10 июня текущего года Шинделов возглавлял министерство в качестве и.о. министра, после того как прежний руководитель Евгений Лещенко покинул этот пост по состоянию здоровья.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что депутат горсовета Новосибирска стал замминистра региональной политики НСО.
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