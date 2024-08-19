МИД пообещал ответ на попытки Польши сбить российские ракеты над Украиной

«Если официальная Варшава поддастся авантюрному порыву и решится осуществить попытки перехвата дальнобойных средств поражения, законно применяемых нашими вооружёнными силами в целях нейтрализации военных угроз, исходящих для России с территории Украины, то реакция на них будет адекватной и вполне конкретной. Российская дипломатия неоднократно указывала, какие риски несёт с собой потенциальное прямое участие государств Запада в боевых действиях на стороне киевского режима», — сказал он в интервью агентству.