Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о том, что Варшава рассматривает возможность сбивать российские ракеты над Украиной.
«Если официальная Варшава поддастся авантюрному порыву и решится осуществить попытки перехвата дальнобойных средств поражения, законно применяемых нашими вооружёнными силами в целях нейтрализации военных угроз, исходящих для России с территории Украины, то реакция на них будет адекватной и вполне конкретной. Российская дипломатия неоднократно указывала, какие риски несёт с собой потенциальное прямое участие государств Запада в боевых действиях на стороне киевского режима», — сказал он в интервью агентству.
Какие-либо переговоры по этому вопросу ни с кем не ведутся. Наша позиция хорошо известна и Варшаве, и НАТО.
Официальный Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. Французские СМИ со ссылкой на украинских чиновников в конце июня писали, что Киев подталкивает европейских союзников к созданию бесполетной зоны на западе Украины, развернув системы ПВО в Польше и Румынии.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России «не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно».