Олбани
+20°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двух вице-губернаторов представил Дмитрий Демешин на заседании президиума правительства

Сергей Кузнецов и Артём Мельников будут курировать внутреннюю, информационную и молодёжную политику.

Источник: В. Реутов, правительство Хабаровского края

На заседании Президиума правительства врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин представил двух вице-губернаторов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.

Сергей Николаевич Кузнецов 10 лет был мэром Новокузнецка, до этого работал заместителем губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и связи, а также по поддержке и развитию предпринимательства.

— В правительстве Хабаровского края Сергей Николаевич будет курировать внутреннюю, информационную и молодёжную политику, — сообщил глава региона.

Также Дмитрий Демешин представил вице-губернатора, в ведении которого будут находиться контрольно-надзорные и кадровые вопросы правительства Хабаровского края. Артём Вячеславович Мельников ранее руководил управлением Генеральной прокуратуры РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, работал руководителем Службы внутреннего аудита Госкорпорации «Роскосмос». Последние 2 года был участником специальной военной операции, командовал подразделениями на Запорожском направлении. Награждён Орденом Мужества, другими государственными и ведомственными наградами.