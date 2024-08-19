Двух вице-губернаторов представил Дмитрий Демешин на заседании президиума правительства

На заседании Президиума правительства врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин представил двух вице-губернаторов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Сергей Николаевич Кузнецов 10 лет был мэром Новокузнецка, до этого работал заместителем губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и связи, а также по поддержке и развитию предпринимательства.
— В правительстве Хабаровского края Сергей Николаевич будет курировать внутреннюю, информационную и молодёжную политику, — сообщил глава региона.
Также Дмитрий Демешин представил вице-губернатора, в ведении которого будут находиться контрольно-надзорные и кадровые вопросы правительства Хабаровского края. Артём Вячеславович Мельников ранее руководил управлением Генеральной прокуратуры РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, работал руководителем Службы внутреннего аудита Госкорпорации «Роскосмос». Последние 2 года был участником специальной военной операции, командовал подразделениями на Запорожском направлении. Награждён Орденом Мужества, другими государственными и ведомственными наградами.