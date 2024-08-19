Кандидаты на вылет: кого зарегистрировали на муниципальных выборах, а кого нет

Партия «Родина» отозвала кандидатуры братьев-мороженщиков Азеевых, которых она двигала в думу Иркутска по 20-му и 29-му округам. А КПРФ приняла такое же решение в отношении старшего из братьев — Константина, выдвинутого по 1-му округу. Вот только Азеев-старший терпеть партийный произвол не стал: подал жалобу и выиграл. И несмотря на решение партии, его зарегистрировали кандидатом по 1-му избирательному округу. «Сделает» ли он там Светлану Кузнецову — еще вопрос, но стараться будет.