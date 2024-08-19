Кандидаты на вылет: кого зарегистрировали на муниципальных выборах, а кого нет

Иркутская область на всех парах движется к 8 сентября — единому дню голосования. В регионе идут 89 муниципальных избирательных кампаний, выдвинуто 1724 кандидата, зарегистрировано 1568. На 18 выборах мэров выдвинули 117 кандидатов, зарегистрировано 96, на выборах глав муниципалитетов выдвинулись 119 кандидатов, зарегистрировано 95.
И теперь, когда все регистрации (за исключением пары кампаний) завершены, давайте посмотрим, для кого праздник выборов закончился, не успев начаться. Речь о снявшихся с выборов, отказах и снятых кандидатах.
Первым с выборов снялся самостоятельно кандидат от КПРФ на выборах мэра Баяндаевского района Афанасий Дмитров. Причины своего решения кандидат нигде не озвучивал, но ряд экспертов предположили, что Дмитров не стал бороться с бессменным мэром территории Анатолием Табинаевым. А зря — еще буквально до получения удостоверения кандидата Табинаев стал фигурантом уголовного дела: следствие считает, что он фиктивно устроил на работу знакомую, которая вполне реально получала зарплату. Так что политическое будущее Анатолия Табинаева стало очень туманным.
Несколько раз снимался с выборов депутат думы Иркутска Дмитрий Ващук. Сначала он подал заявление в качестве самовыдвиженца, проиграв праймериз «Единой России». Потом забрал документы и был выдвинут от партии «Родина». После внутрипартийного скандала «Родина» Ващуку отказала, и он снова пошел самовыдвиженцем. Собрал подписи — но избирком забраковал их. Ващук подал жалобу, но суд отказал в ее удовлетворении. У Дмитрия Ващука есть еще пара инстанций, но, вероятнее всего, без вариантов.
Партия «Родина» отозвала кандидатуры братьев-мороженщиков Азеевых, которых она двигала в думу Иркутска по 20-му и 29-му округам. А КПРФ приняла такое же решение в отношении старшего из братьев — Константина, выдвинутого по 1-му округу. Вот только Азеев-старший терпеть партийный произвол не стал: подал жалобу и выиграл. И несмотря на решение партии, его зарегистрировали кандидатом по 1-му избирательному округу. «Сделает» ли он там Светлану Кузнецову — еще вопрос, но стараться будет.
А вот этот отказ в регистрации стал самым громким: теризбирком Братска не принял документы у Елены Кутергиной, которая хотела стать мэром города. Кутергина допустила ошибку — вместо слова поставила прочерк. Несмотря на поддержку партии и обращение в суд, Елена Кутергина так пока и не зарегистрирована в качестве кандидата, но в своих соцсетях она утверждает, что пойдет до последнего.
А вот допустившего ошибки при сборе подписей экс-мэра Тайшетского района Александра Величко все-таки зарегистрировали. Он в последний момент принес в избирком другие подписные листы и получил заветное удостоверение.
В Слюдянке 16 августа избирком отказал в регистрации кандидату на пост мэра города Ивану Николаеву, сыну председателя думы Иркутского района Анатолия Николаева. Выборы в Слюдянке будут досрочными в связи с отставкой Владимира Сендзяка.
А вот в Тайшете снять кандидата от «Единой России» Александра Кузина не удалось. Иск подал кандидат от ЛДПР Иван Монахов.
В Тулуне по иску кандидата от «Единой России» Михаила Гильдебранта сняли кандидата от КПРФ Олега Иванова. Суд увидел существенные нарушения в предоставленных кандидатом документах. В ответ на это ИРО КПРФ разразилось документом на трех листах, в котором высказало все партийное возмущение. Устоит ли это возмущение при подаче апелляции — покажет время. Впереди три недели до выборов. Они обещают стать очень насыщенными…