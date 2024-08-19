Красноярский край готовится к единому дню голосования

«Нам важно обеспечить доверие избирателей к результатам голосования. Избирательная комиссия края должна быть в курсе всех вопросов, держать руку на пульсе и обеспечить должный уровень взаимодействия. Под вашим руководством работает опытная команда — члены краевого Избиркома и коллеги из территориальных комиссий, которые на протяжении многих лет качественно обеспечивают организацию выборов различных уровней. Вам можно опираться на этот потенциал. Впереди крупный электоральный период: в 2026 году будут выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание края. К этому нужно обстоятельно и серьёзно подготовиться. Прошу вас поддерживать взаимодействие с коллегами из Центральной избирательной комиссии, чтобы самые передовые решения, которые будут прорабатываться, были доступны и для наших избирателей», — сказал Михаил Котюков.