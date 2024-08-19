Красноярский край готовится к единому дню голосования

Глава региона подчеркнул, что выборы необходимо провести на высоком организационном уровне и с безукоризненным соблюдением законодательства.
Напомним, что единый день голосования пройдет по всей стране 8 сентября.
«Нам важно обеспечить доверие избирателей к результатам голосования. Избирательная комиссия края должна быть в курсе всех вопросов, держать руку на пульсе и обеспечить должный уровень взаимодействия. Под вашим руководством работает опытная команда — члены краевого Избиркома и коллеги из территориальных комиссий, которые на протяжении многих лет качественно обеспечивают организацию выборов различных уровней. Вам можно опираться на этот потенциал. Впереди крупный электоральный период: в 2026 году будут выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание края. К этому нужно обстоятельно и серьёзно подготовиться. Прошу вас поддерживать взаимодействие с коллегами из Центральной избирательной комиссии, чтобы самые передовые решения, которые будут прорабатываться, были доступны и для наших избирателей», — сказал Михаил Котюков.
8 сентября в Красноярском крае пройдут 67 избирательных кампаний. Это дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания края по Емельяновскому одномандатному избирательному округу № 10, в который входят территории Бирилюсского, Большемуртинского, Большеулуйского, Емельяновского, Казачинского, Козульского районов, Пировского муниципального округа и посёлка Кедровый. А также 66 кампаний по выборам в органы местного самоуправления на территории 21 муниципального района и трёх городских округов, пояснили в региональном Правительстве.