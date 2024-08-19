Прикрылся маской уважаемого профессора: за что судят миллиардера, бывшего депутата и ректора ВГУЭС Лазарева

После того как обвиняемого в хищениях экс-ректора ВГУЭС (ныне ВВГУ) Геннадия Лазарева отпустили под домашний арест, СК Приморья установили новые эпизоды в цепочке преступлений организованного им сообщества. Как давно миллиардер, экс-депутат и профессор экономики скрывал инкриминируемые ему аферы и подлоги? «Комсомолка» обратилась к материалам СК и биографии героя истории.
Где был, что делал
Геннадий Лазарев занимал пост ректора ВГУЭС, называл себя президентом университета, а также нескромно говорил, что он «почетный житель Владивостока» (это звание он, действительно, получил в 2015-ом году). Лазарев также был основным акционером предприятия «Восточная верфь», сейчас оно отошло ОСК в предбанкротном состоянии. Лазарев также шесть раз избирался в Заксобрание края. О заслугах некриминального характера, кстати, все еще можно почитать на сайте думы. Комплиментарная страничка с биографией экс-депутата пока что не удалена.
Казалось бы, есть все счастливой жизни: знания, связи, уважение, семья. Но оказалось, что бывший депутат направил свои знания на организацию преступного сообщества (ОПС). Университету под его «правлением» вверили госимущество, которое он со своими сообщниками раздал юрлицам (которые, конечно же, входили в эту «банду»).
Его вместе с сыном Иннокентием задержали в конце марта этого года. Пока неясно по какому конкретно эпизоду попало Лазареву младшему, но в отделение СК молодой человек отправился вместе с отцом. Мало кто верил, что на это способен уважаемый профессор наук, да еще утянул за собой сына. А СК тем временем уже зачитал список обвинений.
Ожидание приговора
Среди вменяемых преступлений хищения собственности ВГУЭС (имущество на Державина, Десятая, Гоголя во Владивостоке), а также средств гособоронзаказа, поступавших в возглавляемый им совет директоров ЗАО «Восточная верфь». Общая сумма ущерба — шесть миллионов рублей. Пострадали десять коммерческих компаний и НКО.
Следователи подчеркнули, что участниками ОПС совершено не менее шести преступлений. Ранее мы публиковали оперативные кадры допроса и задержания в нашем telegram-канале.
По решению суда, экс-ректора ВГУЭС и его сына все же заключили в марте под стражу. Они должны был пробыть в СИЗО два месяца. Меру пресечения также избрали другому участнику преступного сообщества — главному бухгалтеру одного из структурных подразделений Ольге Буглак. Она также должна была отбыть в СИЗО два месяца. Всего вместе с Лазаревым старшим задержали еще девять человек.
А мне пора домой
В мае Геннадий ждал решение суда, но ему и его сыну продлили арест до 4 июня. Но уже в августе в деле обвиненного в хищениях с гособоронзаказа, появился новый поворот. По ходатайству следователя Фрунзенский районный суд изменил меру пресечения на домашний арест на два месяца, то есть до 8 октября 2024 года.
Сначала в сети начали тиражировать версию, что Лазарев пошел на сделку со следствием, однако в правоохранительных органах уточнили, что причина смягчения меры — ухудшение состояния здоровья обвиняемого. Также выяснилось, что Геннадий признал вину, но не заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
Обирал бюджетников, обвел вокруг пальца Минобрнауки
И вот Следственный комитет Приморья установил новые эпизоды преступной деятельности. По версии СК, ОПС удалось похитить у Минобрнауки 16 помещений. А Лазарев, будучи ректором университета, обманул студентов-бюджетников и незаконно брал с них деньги за образование.
Объекты имущества располагались во Владивостоке и Находке, в том числе в здании университета на Гоголя, 41, которые впоследствии сдавались в аренду, в том числе вузу. 16 помещений обманным путем ОПГ присваивали себе постепенно с 1996 по 2024 год.
Есть еще два эпизода, связанных с обманом обучающихся. Студентам, которые поступили на бюджет, об этом не сообщалось. Между сотрудниками аффилированной организации и учащимися заключался договор на оказание услуг по дополнительному образованию. То есть студент, который имел законное право на бесплатное образование, все равно платил университету, думая, что не попал на бюджет. Вот только оплачивал он не высшее образование, а просто пополнял чью-то грязную копилку.
«Также, студентам предлагалось заплатить денежные средства и благодаря этому закрыть свою задолженность по успеваемости», — выяснили специалисты СК.
А что же с Лазаревым младшим? В СИЗО он должен был находиться до 4 июня. Отца вот отправили под домашний арест, а об Иннокентии подобных вестей не было. Редакция ждет комментарий СК, чтобы найти ответ на этот вопрос.
Кстати, наследие некогда бессменного депутата — обанкроченную верфь — кажется, ждет безоблачное будущее. Как минимум предприятию хватает заказов.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, что в пресс-службе СК по Приморскому краю заявили, что следствие в отношении бывшего директора департамента земельных имущественных отношений Приморского края (а также бывшего вице-мэра) Натальи Соколовой завершено. Экс-чиновница обвиняется в получении взятки от предпринимателя в виде выполнения строительно-монтажных работ по устройству монолитной чаши бассейна на территории ее дома общей стоимостью свыше одного миллиона рублей.