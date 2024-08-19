Прикрылся маской уважаемого профессора: за что судят миллиардера, бывшего депутата и ректора ВГУЭС Лазарева

Геннадий Лазарев занимал пост ректора ВГУЭС, называл себя президентом университета, а также нескромно говорил, что он «почетный житель Владивостока» (это звание он, действительно, получил в 2015-ом году). Лазарев также был основным акционером предприятия «Восточная верфь», сейчас оно отошло ОСК в предбанкротном состоянии. Лазарев также шесть раз избирался в Заксобрание края. О заслугах некриминального характера, кстати, все еще можно почитать на сайте думы. Комплиментарная страничка с биографией экс-депутата пока что не удалена.