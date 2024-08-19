Сырский скрыл от Запада подготовку к атаке на Курскую область. Военная операция, день 908-й

Средства ПВО за ночь сбили четыре беспилотника над Белгородской и Курской областями. Бойцы спецназа «Ахмат» отбили на Курском направлении несколько волн атаки подразделений ВСУ, сообщил генерал-майор Апты Алаудинов. Илон Маск заявил, что не дарил Рамзану Кадырову Cybertruck, который тот собирается отправить на СВО. По данным Economist, Киев держал в тайне от союзников планы атаки на РФ, так как «Запад сорвал две предыдущие операции». «Газета.Ru» ведет хронику событий.