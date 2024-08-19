Сырский скрыл от Запада подготовку к атаке на Курскую область. Военная операция, день 908-й

8:27 Москва даст конкретный и адекватный ответ, если Польша попытается перехватить российские ракеты над Украиной, заявил РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
8:18 Главком ВСУ Александр Сырский держал в тайне планы атаки на российскую территорию, в них не посвящали и союзников Киева, поскольку «Запад сорвал две предыдущие операции», пишет Economist.
По данным газеты, рассматривалось несколько планов операции, в частности атака в Брянской области, атака в Курской области или комбинация этих вариантов.
8:15 Илон Маск заявил, что не дарил Рамзану Кадырову электропикап Cybertruck.
8:13 Бойцы спецназа «Ахмат» отбили на курском направлении несколько волн атаки подразделений ВСУ, сообщил командир спецназа генерал-майор Апты Алаудинов.
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8:06 Украинский БПЛА сбит над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор.
8:04 Средства ПВО ночью уничтожили четыре украинских беспилотника над территориями Белгородской и Курской областей — Минобороны РФ.
8:01 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 908-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.