Алан Марзаев: За 5 лет дорожный фонд Башкирии увеличен почти в 2 раза.

«У нас по Уфе и большинству муниципалитетов ездят совершенно новые, комфортные автобусы с совершенно иным качеством предоставления услуг. Разумеется, идеальной ситуации пока нет, но она не может произойти так резко, однако по сравнению с тем, что было 4 года назад, прогресс колоссальный. Только для “Башавтотранса” закупили 1400 новых автобусов. Потом, наш аэропорт вошел в четверку лучших в России, более того — мы побили рекорд, достигнув 4 млн 800 тысяч пассажиров в 2024 году. К 2030 году мы хотим достичь пассажиропотока до 7 млн человек ежегодно. Мы лидирующее место в стране занимаем по количеству камер фотовидеофиксации, их сегодня почти 2 тысячи», — сказал он.