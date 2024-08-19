Алан Марзаев: За 5 лет дорожный фонд Башкирии увеличен почти в 2 раза.

Заместитель премьер-министра правительства Башкирии Алан Марзаев в программе «Честно говоря» на БСТ сообщил, что бюджет дорожного фонда республики за последние 5 лет увеличен почти в два раза.
«Если в 2019 году он составлял 23 миллиарда рублей, то в 2023 — почти 42 млрд руб. Это в том числе привлеченные федеральные средства. Конечно, у нас 50 тысяч километров дорог и невозможно все моментально привести в порядок, однако ситуация значительно улучшилась», — пояснил Марзаев.
Также вице-премьер РБ назвал главные достижения в сфере транспорта последней пятилетки.
«У нас по Уфе и большинству муниципалитетов ездят совершенно новые, комфортные автобусы с совершенно иным качеством предоставления услуг. Разумеется, идеальной ситуации пока нет, но она не может произойти так резко, однако по сравнению с тем, что было 4 года назад, прогресс колоссальный. Только для “Башавтотранса” закупили 1400 новых автобусов. Потом, наш аэропорт вошел в четверку лучших в России, более того — мы побили рекорд, достигнув 4 млн 800 тысяч пассажиров в 2024 году. К 2030 году мы хотим достичь пассажиропотока до 7 млн человек ежегодно. Мы лидирующее место в стране занимаем по количеству камер фотовидеофиксации, их сегодня почти 2 тысячи», — сказал он.
Как отметил Марзаев, масштабная работа ведется по реконструкции и строительству новых участков федеральных трасс — таких как М-7 и М-12.
«Понятно, это федеральные объекты, но это напрямую касается наших интересов. Поэтому, думаю, через 1,5 года, а может и раньше, они будут сданы. Естественно, параллельно предусматриваем инфраструктуру придорожного сервиса. Качество будет очень высокое», — заверил вице-премьер РБ.