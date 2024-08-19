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МИД предупредил Германию об ответе на изъятие российской недвижимости

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Если власти ФРГ решат изъять российскую собственность в Берлине, ответ России будет адекватным и коснется германской недвижимости, заявил РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

Источник: © РИА Новости

Ранее региональное отделение оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) по земле Берлин выступило за продажу недвижимого имущества Российской Федерации в германской столице для дальнейшей передачи вырученных средств на помощь Украине.

«Что касается российской недвижимости в Германии, то мы внимательно отслеживаем ситуацию вокруг неё и незамедлительно реагируем на малейшие поползновения покуситься на суверенную собственность нашей страны. Сигнал, который мы посылаем властям ФРГ, очень чёткий — любые противозаконные действия неизбежно повлекут за собой адекватный ответ в отношении германской недвижимости в нашей стране», — сказал он в интервью агентству.

Отвечая на вопрос о возможности реализации идеи немецкой партии, Тяпкин отметил, что «с учётом правового нигилизма, воцарившегося на Западе в последние годы по отношению к имуществу неугодных ему стран, полностью ничего исключать нельзя».

«Чего только стоит абсолютно противозаконная заморозка российских государственных и частных активов, а также политическая дискуссия о возможности их изъятия — по сути, воровства», — указал он.

Читайте полный текст интервью Олега Тяпкина >>.

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