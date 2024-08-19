МИД предупредил Германию об ответе на изъятие российской недвижимости

«Что касается российской недвижимости в Германии, то мы внимательно отслеживаем ситуацию вокруг неё и незамедлительно реагируем на малейшие поползновения покуситься на суверенную собственность нашей страны. Сигнал, который мы посылаем властям ФРГ, очень чёткий — любые противозаконные действия неизбежно повлекут за собой адекватный ответ в отношении германской недвижимости в нашей стране», — сказал он в интервью агентству.