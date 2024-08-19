МИД предупредил Германию об ответе на изъятие российской недвижимости

Ранее региональное отделение оппозиционной партии Христианско-демократического союза (ХДС) по земле Берлин выступило за продажу недвижимого имущества Российской Федерации в германской столице для дальнейшей передачи вырученных средств на помощь Украине.
«Что касается российской недвижимости в Германии, то мы внимательно отслеживаем ситуацию вокруг неё и незамедлительно реагируем на малейшие поползновения покуситься на суверенную собственность нашей страны. Сигнал, который мы посылаем властям ФРГ, очень чёткий — любые противозаконные действия неизбежно повлекут за собой адекватный ответ в отношении германской недвижимости в нашей стране», — сказал он в интервью агентству.
Отвечая на вопрос о возможности реализации идеи немецкой партии, Тяпкин отметил, что «с учётом правового нигилизма, воцарившегося на Западе в последние годы по отношению к имуществу неугодных ему стран, полностью ничего исключать нельзя».
«Чего только стоит абсолютно противозаконная заморозка российских государственных и частных активов, а также политическая дискуссия о возможности их изъятия — по сути, воровства», — указал он.
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